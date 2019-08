La 4ème édition du salon du livre Athéna de Saint Pierre se déroulera du 10 au 13 octobre prochain dans les Jardins de la Plage. Une brocante est organisée en parallèle le dernier jour de l'événement les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 septembre.

Le thème choisi pour ce quatrième volet du salon du livre Athena est " Écrire et penser le monde ". La littérature sera donc en fête pendant trois jours du 10 au 13 octobre prochain dans les Jardins de la Plage. Les visiteurs auront donc l’occasion de rencontrer les auteurs invités. Le dernier jour une brocante est organisée de 9h à 12h sur le Boulevard Hubert Delisle. Les candidatures sont ouvertes depuis le 19 août pour tous les brocanteurs et les particuliers souhaitant vendre leurs livres, CD et DVD neufs ou d’occasions. Les candidats ont jusqu’au 21 septembre pour s’inscrire par mail à l’adresse suivante : athena2019.974@gmail.com. La participation est gratuite.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com