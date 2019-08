BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 27 août 2019



Homophobie dans les stades : pas de ça à La Réunion

Ce dimanche 25 août 2019, l'arbitre du match de Ligue 1 opposant Monaco et Nîmes a menacé d'interrompre la rencontre alors que des chants homophobes avaient retenti dans le stade. Le 16 août, c'était une rencontre entre Nancy et Le Mans, en Ligue 2, qui avait été interrompue quelques minutes pour les mêmes raisons. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a adressé ses félicitations à l'arbitre du match de dimanche. Une prise de position qui n'a pas semblé plaire à certains fans de foot, qui l'accusent de ne rien connaître à la "culture du football". Les chants homophobes sont-ils vraiment indissociables des tribunes ? Pas à La Réunion en tout cas...

"Le premier rendez-vous de la concertation sur le projet Tram Aéroport entrée Ouest (TAO) ainsi que sur le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a débuté ce lundi 26 août 2019 à la CINOR, avec une première rencontre avec le public" écrit la Cinor dont nous publions le communiqué ci-dessous

Corail Hélicoptères s'équipe d'un nouvel appareil

L'entreprise de tour panoramique de l'île en hélicoptère, "Corail hélicoptères", a fait l'acquisition d'un nouvel appareil ce lundi 27 août 2019. Ce nouvel hélicoptère, un H130, vient s'ajouter aux six autres du même modèle qui se trouvent à La Réunion et à Maurice, en plus de trois autres hélicoptères H120.

Rodéos sauvages : et si on arrêtait...

Après l'accident de ce dimanche 25 août 2019 au Chaudron, un enfant de 9 ans est toujours dans le coma. Il faisait du vélo dans son quartier. Il a été percuté par une moto. C'est pendant un rodéo sauvage que le drame s'est produit. Les habitants du quartier dionysien dénoncent cette pratique et exigent " une solution pour les arrêter. "

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le soleil est toujours au rendez-vous

Il continue de faire beau ce mardi 27 août 2019. Matante Rosina trouve que tout cela ressemble presque au début de l'été. Elle va aller en parler à sa grande amie matante Mimose et elle va solidement attacher sa capeline. Elle a vu en regardant les étoiles qu'il pourrait y avoir des rafales de vent soufflant à 50 km/h