Ce mardi 27 août 2019, la Poste a présenté 43 nouvelles recrues à Saint-Denis. Elles et ils viennent renforcer les effectifs de l'entreprise postale. Les jeunes ont été recrutés en contrats d'alternance et de professionnalisation. (Photo : lp/www.ipreunion.com)

21 personnes ont signé un contrat de professionnalisation sur le métier de facteur. Les 22 autres poursuivent leurs études supérieures à l’Université tout en étant formés niveau BAC+2 à BAC+5 au sein de l’entité. Ces embauches s’effectuent en partenariat avec l’Université de la Réunion, le GRETA (groupement d'établissements publics locaux d'enseignement) et le Pôle Emploi.

La Poste à la Réunion emploie 2000 salariés. Catherine Garnier-Amouroux, directrice exécutive de La Poste outre-mer, a reçu le jeunes mardi matin car "c’est important pour moi de les rencontrer (les nouvelles recrues - ndlr) leur présenter l’entreprise, leur dire que nous avions confiance en eux".

Les 44 nouvelles recrues vont être réparties entre les différents métiers de La Poste : la banque postale, le courrier et les colis, les colis à l’international et le réseau de distribution du courrier. Elles et ils ont prêté serment ce mardi matin devant les officiels et leurs futurs collègues avant de signer leur contrat.

Laurine Dubard est ancien contrat de professionnalisation à La Poste. Aujourd’hui, elle va signer son CDI dans le service ressources humaines au sein de l’entreprise. Regardez.

L’objectif de ces contrats est de déboucher sur une embauche pérenne. A la Réunion, depuis 2014, la Poste a formé plus de 200 jeunes en alternance avant de recruter entre 80 et 90 % d’entre eux par la suite.

lp/www.ipreunion.com