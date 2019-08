Du 12 au 18 août 2019, 39 cas de dengue ont été confirmés. Le nombre de cas se stabilise depuis plusieurs semaines, et la majorité des communes de l'île sont encore concernées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin de sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre la dengue, les équipes de la Lutte Anti-vectorielle de l’ARS OI, en collaboration avec la Préfecture de La Réunion, ont mené différentes actions d’information et de sensibilisation pendant les vacances scolaires, et notamment dans les centres aérés de l’île. Ces opérations de sensibilisation permettent d’aborder les gestes de prévention que chacun doit connaître et appliquer. Réalisés par chacun au quotidien, ces gestes contribuent activement à limiter la diffusion de la maladie et à éviter une reprise épidémique au retour de l’été. L’épidémie de dengue est encore présente cet hiver. Unissons-nous contre les moustiques !

Situation épidémiologique au 27 août 2018

Le nombre de cas de dengue déclarés se stabilise, même si la majorité des communes de l’île reste encore concernée par une circulation virale.

=> Dans le Sud : on observe une stabilisation du nombre de cas

=> Dans l’Ouest : le nombre de cas baisse, notamment à Saint-Paul.

=> Dans le Nord : on observe une stabilisation du nombre de cas aux alentours de 5 cas/semaine

=> Dans l’Est : aucun cas n’a été signalé dans l’Est au cours de la semaine du 12 au 18 aout.



Depuis le début de l'épidémie :

• Plus de 24 700 cas autochtones confirmés (17 886 cas depuis le 01/01/2019)

• 786 hospitalisations (dont 631 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

• 2 376 passages aux urgences (dont 1 901 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

• Plus de 75 200 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 49 000 cas depuis le 01/01/2019)

• 18 décès, dont 10 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 12 décès, dont 7 directement liés à la dengue).



Bilan des actions de sensibilisation menées par les services de lutte anti-vectorielle de l’ARS pendant les vacances scolaires :

Durant la période des vacances scolaires, les équipes de l’ARS OI en partenariat avec les communes et les associations sont intervenues au sein de 18 centres aérés, répartis sur l’ensemble de l’île. En cette période d’hiver austral, ces actions de sensibilisation permettent de rappeler aux enfants de maintenir leurs vigilances et d’appliquer, au quotidien, les gestes de prévention pour lutter contre la dengue.

A travers différents ateliers, jeux et observations, les enfants ont pu découvrir ou redécouvrir le cycle de vie du moustique, le mode de transmission de la dengue et les moyens de protection (élimination des gîtes larvaires et protection contre les piqûres).

De nombreuses autres actions ont été portées par l’ensemble des partenaires du dispositif (ARS, collectivités, Croix-Rouge) pour rappeler à plusieurs milliers de personnes les 3 gestes de prévention prioritaires (se protéger des piqûres de moustiques, éliminer l’eau stagnante et consulter un médecin en cas de symptômes).



Chiffres clés :

43 actions réparties sur 14 communes partenaires (près de 3 000 personnes sensibilisées) dont :

• 18 centres aérés - 825 enfants sensibilisés

• 15 stands – environ 1 000 personnes sensibilisées

• 3 clubs du 3ème âge - 80 personnes sensibilisées

• 2 quartiers sensibilisés en porte à porte multi-partenarial



Rappel : les gestes à appliquer pour se protéger de la dengue

1- je me protège contre les moustiques

2- j'élimine l'eau stagnante

3- je consulte en cas de symptômes