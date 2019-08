Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 9 heures

L'entreprise de tour panoramique de l'île en hélicoptère, "Corail hélicoptères", a fait l'acquisition d'un nouvel appareil ce lundi 27 août 2019. Ce nouvel hélicoptère, un H130, vient s'ajouter aux six autres du même modèle qui se trouvent à La Réunion et à Maurice, en plus de trois autres hélicoptères H120.

