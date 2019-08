Météo France a enregistré des températures particulièrement basses la nuit dernière dans les hauts de La Réunion. Il a fait -0,1 degré à la Plaine des Chicots. C'est la troisième gelée observée cette année. Un nombre similaire aux dernières années, mais en nette baisse sur de plus longues périodes. Selon Météo France, cela confirme un réchauffement des températures. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'était une matinée fraîche sur les sommets. Dans les hauts, les températures minimales observées dans la nuit de mardi 27 à mercredi 28 août ont été basses, avec -0,1 degré relevé à la station SAPC de la Plaine des Chicots.

Selon Météo France, il s'agit de la 3ème gelée observée cette année, un chiffre stable par rapport aux années les plus récentes mais qui reste bas quand on regarde plus arrière. Dans les bas, les températures restent de saison.