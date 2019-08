BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 28 août 2019



- Les mangues sont pressées d'être croquées

- Une thyroplastie va être réalisée pour la première fois à la Réunion

- Réforme des retraites: Macron remet l'âge sur le métier

- Cour criminelle: le premier procès aura lieu le 21 octobre

- Oriane Bertone qualifiée pour les demi-finales bloc au championnats du monde d'escalade

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé prévu ce mercredi

Les mangues sont pressées d'être croquées

Depuis quelques jours, des mangues José commencent à apparaître sur les étals réunionnais. Une chose curieuse, alors que la saison idéale pour en dégoter se trouve plutôt aux alentours des mois de novembre, décembre et janvier.

Une thyroplastie va être réalisée pour la première fois à la Réunion

Ce mercredi 28 août 2019, une thyroplastie va être réalisée à la clinique Saint-Vincent de Saint-Denis. Une première à La Réunion. Mais la thyroplastie, qu'est-ce que c'est ?

Réforme des retraites: Macron remet l'âge sur le métier

Surprise du chef: pour sa réforme des retraites, Emmanuel Macron préfère désormais "un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge" de départ et promet un nouveau "grand débat" afin de trouver un compromis permettant de résorber le déficit du système actuel.

Cour criminelle: le premier procès aura lieu le 21 octobre

C'est l'une des principales réformes de la Justice adoptée en février dernier : la cour criminelle. Sept juridictions en France et dans les Outre-mer vont tester cette nouvelle instance et La Réunion en fait partie. A mi-chemin entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises, la cour criminelle sera menée par 5 magistrats, qui jugeront des peines allant de 15 à 20 ans de prison. En somme il s'agit plus ou moins d'une cour d'assises mais en version allégée, et sans jury populaire. Le tout premier procès de cette cour criminelle aura lieu le 21 octobre 2019. En tout, 4 procès sont déjà fixés.

Oriane Bertone qualifiée pour les demi-finales bloc au championnats du monde d'escalade

Oriane Bertone continue sa quête de médailles à Arco en Italie où se déroulent actuellement les championnats du monde jeunes. Après son sacre décroché samedi 24 août dernier dans la catégorie difficulté, la grimpeuse, membre du club 7alouest et du pôle espoir outre-mer s'est lancée à l'assaut du titre dans la catégorie blocs. Pour le moment tout se déroule pour le mieux puisque la Réunionnaise a survolé les qualifications en prenant la tête du classement provisoire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé prévu ce mercredi

Matante Rosina remet ses lunettes de soleil bien en place : la lumière est au rendez-vous ce mercredi matin ! Quelques nuages dans l'intérieur, mais pas de quoi altérer le beau temps. Il fera de 24 à 27 degrés sur le littoral et 20 dans les cirques, avec des petites brises bien agréables dans l'Ouest... bref une belle journée en perspective.