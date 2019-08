Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Une convention a été signée ce mercredi 28 août 2019 entre La Réunion "Très Haut Débit" et les communes des Avirons, de Cilaos, de l'Entre-Deux, de Saint-Philippe, de Sainte-Rose et de Salazie. Cette signature doit permettre d'atteindre l'objectif 100% fibre sur l'île d'ici 2022 via le Noeud de Raccordement Optique (NRO) d'Orange, et résoudre le problème de la fracture numérique, dont souffrent encore beaucoup de Réunionnaises et Réunionnais.

