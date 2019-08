Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

C'est l'une des principales réformes de la Justice adoptée en février dernier : la cour criminelle. Un total de sept juridictions en France vont tester cette nouvelle instance et La Réunion en fait partie. A mi-chemin entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises, la cour criminelle sera menée par cinq magistrats, qui jugeront des dossiers où les peines encourues vont de 15 à 20 ans de prison. En somme il s'agit plus ou moins d'une cour d'assises mais en version allégée, et sans jury populaire. Le tout premier procès de cette cour criminelle à La Réunion aura lieu le 21 octobre 2019. En tout, les dates de quatre procès sont déjà fixées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est l'une des principales réformes de la Justice adoptée en février dernier : la cour criminelle. Un total de sept juridictions en France vont tester cette nouvelle instance et La Réunion en fait partie. A mi-chemin entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises, la cour criminelle sera menée par cinq magistrats, qui jugeront des dossiers où les peines encourues vont de 15 à 20 ans de prison. En somme il s'agit plus ou moins d'une cour d'assises mais en version allégée, et sans jury populaire. Le tout premier procès de cette cour criminelle à La Réunion aura lieu le 21 octobre 2019. En tout, les dates de quatre procès sont déjà fixées (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)