Depuis quelques jours, des mangues José commencent à apparaître sur les étals réunionnais. Une chose curieuse, alors que la saison idéale pour en dégoter se trouve plutôt aux alentours des mois de novembre, décembre et janvier. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"C'est une situation très rare, mais il y a effectivement des arbres qui ont déjà produit des fruits en ce mois d'août" confirme Julien Grondin, conseillé en arboriculture à la Chambre d'agriculture. Mais à quoi est due cette production précoce de mangue ?



"Certains arbres n'ont pas fleuri l'an dernier, on suppose donc que cette récolte précoce est due à ces arbres n'ayant rien produit il y a un an et qui se rattrapent cette année, continue Julien Grondin. Ces fruits sont le résultat d'une floraison elle aussi précoce, aux alentours du mois de mars".

Des prix qui ont explosé



Difficile de s'avancer cependant sur les causes de ce dérèglement. S'il est vrai que les températures observées ces derniers mois sont inhabituelles, il reste compliqué de faire la corrélation entre climat et production aujourd'hui. "Nous n'avons actuellement pas assez de recul pour faire ce lien. Par ailleurs, ces mangues ne sont pas du tout une piste pour prévoir à quoi ressemblera la saison des mangues cet été" souligne Julien Grondin.



Une chose est sûre, l'événement est assez rare pour faire exploser les prix : sur certains marchés forains, on a pu apercevoir des mangues à 12 euros le kilo, rien que ça. Il ne serait pas étonnant par ailleurs de voir ces mêmes mangues disparaître des étals sous peu, avant de réapparaître dans quelques mois, quand la saison sera la bonne.

