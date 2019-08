Ce mercredi 28 août 2019, une thyroplastie va être réalisée à la clinique Saint-Vincent de Saint-Denis. Une première à La Réunion. Mais la thyroplastie, qu'est-ce que c'est ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"C'est une opération qui vise à améliorer les troubles de la voix, qui sont induis par un problème au nerf des cordes vocales" explique le Dr Rubin, praticien Oto-Rhino-Laryngologie (ORL), qui va effectuer l'opération en question.



Le patient, un homme d'une cinquantaine d'année, ne peut aujourd'hui parler qu'en chuchotant et avec une voie très aigüe à cause des efforts qu'il doit fournir pour compenser ces chuchotements. "La gêne occasionnée peut varier d'un patient à un autre : certains auront de simples difficultés à parler, d'autres doivent chuchoter, certains cas extrêmes ont même des difficultés à manger" souligne le Dr Rubin.

Une opération peu connue dans le milieu ORL

"Les raisons de cette atteinte du nerf peuvent être nombreuses : complications suite à une opération, maladies, tumeurs…liste le praticien. Dans ce cas en particulier, la gêne est idiopathique, c'est-à-dire que l'on n'arrive pas à trouver la cause de cette dernière". Mais si la cause n'a pas été identifié chez ce patient, l'opération est, elle, bien réalisable.



L'opération en elle-même consiste à faire un trou dans la pomme d'Adam, et d'y insérer un implant afin de permettre au patient de retrouver une voix normale. "On effectue l'opération sous anesthésie locale afin de pouvoir tester plusieurs implants. A l'issu de l'intervention, le patient retrouve une voix normalisée sous une dizaine de jour" développe le médecin.



Si cette technique chirurgicale existe depuis une vingtaine d'année, c'est pourtant la première fois qu'elle sera réalisée à La Réunion. "Beaucoup de praticiens ne connaissent pas cette technique, ici comme en métropole. Le patient qui va être opéré aujourd'hui était suivi depuis longtemps, et ce n'est qu'à mon arrivée qu'il a été mis au courant qu'il existait une solution à son problème" conclut le Dr Rubin.

as/www.ipreunion.com