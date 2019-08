BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 29 août 2019



- L'étrange silence de la Région autour de 7 piles de la NRL

- Les élus réunionnais, les rois de la gesticulation

- Escale du plus gros porte-conteneurs jamais accueilli à La Réunion

- Pour accompagner les porteur(se)s de projets, les Portois an'créativité lancent la fabrique à entreprendre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel bleu et chaleur sur l'île ce jeudi

L'étrange silence de la Région autour de 7 piles de la NRL

C'est une information qu'a obtenu Imaz Press Réunion : 7 piles de la Nouvelle route du Littoral (NRL) sur les 48 mises en place ont nécessité des réparations. Trois d'entre elles ont déjà été réparées, il en reste donc 4 dont une qui poserait sérieusement problème. Mais impossible d'en savoir plus sur les raisons de ces travaux. La Région s'enferme dans son mutisme, nous renvoie vers le groupement SBTPC/GTOI/VCT qui gère le chantier. Du côté du groupement, on nous renvoie vers la Région. Quant aux quelques interlocuteurs que nous avons essayé de contacter, ou bien on nous dit ne pas être au courant, ou bien on nous raccroche carrément au nez... Cette histoire de travaux, censée être pourtant bénigne, prend une tournure presque inquiétante tant le sujet semble tabou. Récit d'un parcours du combattant quand il s'agit d'obtenir des informations sur la très précieuse NRL.

Les élus réunionnais, les rois de la gesticulation

Dans l'Hexagone, certains édiles partent en croisade contre des multinationales, choisissent d'affronter le système pour des causes qu'ils jugent justes. Des édiles qui n'ont pas peur de se retrouver sur les bancs des tribunaux. Des édiles, qui n'ont pas peur d'y laisser leur chemise, leur mandat ou de perdre une partie de leur électorat. À un autre niveau, des parlementaires s'engagent sur les conditions d'accueil des migrants, les pesticides, la malbouffe... Ça c'est en Métropole et il s'agit là d'une minorité. À La Réunion, que font nos élus ? Des prises de position tièdes, à retardement et souvent, un silence assourdissant sur les dossiers les plus controversés.

Escale du plus gros porte-conteneurs jamais accueilli à La Réunion

Le MSC Madhu B accoste au Port-Est ce jeudi 29 août 2019, "Il s'agira du plus gros porte-conteneurs jamais accueilli à La Réunion avec une capacité de 12 236 EVP (Equivalent vingt pied)" note le Grand port maritime. Construit en 2017, le navire présente des dimensions impressionnantes avec ses 330 mètres de longueur, 48,20 mètres de largeur et 14,40 mètres de tirant d'eau. "Ces caractéristiques sont proches des maximales acceptables au port Est" ajoute le Grand port maritime.

Les Portois an'créativité lancent la fabrique à entreprendre

Ce mercredi 28 août 2019 la commune du Port a inauguré la fabrique à entreprendre, une toute nouvelle structure pour accompagner celles et ceux qui veulent créer leur entreprise mais également leur association. Regroupées au sein du consortium Portois an'créativité, diverses institutions ont permis de concrétiser ce projet. Elles étaient sur place ce mercredi. La mairie, la sous-préfecture de Saint-Paul, Pôle Emploi, la CCIR, la Banque Publique d'Investissement, Initiative Réunion, la Mission Locale, Initiative OI, la Chambre des métiers et de l'artisanat étaient ainsi représentés...

La pa Météo France i di, sé zot i di – Ciel bleu et chaleur sur l'île ce jeudi

Ce jeudi Matante Rosina n'oubliera pas d'arroser ses fleurs pour ne pas qu'elles sèchent au soleil ce jeudi 29 août 2019 ! Elle vissera également sur sa tête son joli chapeau acheté au marché forain pour se protéger des rayons. Entre 22 et 25 degrés sont attendus le long du littoral, des nuages sont à prévoir sur les hauteurs mais rien de bien méchant