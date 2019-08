Le samedi 24 août 2019, l'association "Handi'capables 974" s'est rassemblée sur la voie cannière sur la circonscription de sécurité publique de Saint-Pierre afin de tester les fauteuils roulants et de s'entraîner pour le "Cilaos Handi tour" des 5 & 6 septembre 2019, a partagé sur sa page Facebook la police nationale réunionnaise.

Cette année, le projet de l’association est tout aussi ambitieux que l’année dernière et prévoit la montée du cirque de Cilaos en fauteuil roulant. Trois équipes, chacune suivie par onze traileurs se présenteront sur la ligne de départ. Un véritable défi de 1200 m de dénivelé , 400 virages et 32 kilomètres d’ascension.

Depuis la Rivière Saint-Louis, les participants rejoindront la mairie de Cilaos. L’objectif étant de rappeler que malgré un handicap, on reste "handicapable" précise l'association, mais également de sensibiliser la population autour du handicap.



La Direction Départementale de la Sécurité Publique 974 se mobilise pour cette action avec la participation de 11 traileurs de la section trail de l’Association Sportive de la Police Nationale (l’ASPN) et des Motocyclistes du Club Motocycliste de la Police Nationale (CMPN) et ce, dans le cadre de la sécurité du quotidien et du rapprochement police-population dans sa plus grande diversité.