Ce mercredi 28 août 2019 s'est tenue l'inauguration des premiers jardins partagés de Coeur de Ville à La Possession. Situé entre les résidences Les Treilles et Lataniers Bleus, ce projet est le fruit d'une démarche participative initiée par la commune et la Semader. Cette inauguration vient clôturer l'année d'installation des habitants au sein de la tranche 1 de l'aménagement de Coeur de Ville.

Avec plus d’un tiers de sa surface dédiée à la végétation, la nature est prépondérante sur l’Ecoquartier. Ces premières parcelles de jardins partagés d’une superficie de 664 m2 sont les premières de la ZAC, et environ 10 000 m2 y seront dédiés au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.

Un jardin qui se cultive à plusieurs

Dans une démarche co-constructive, ateliers et réunions seront mises en place tout au long de l’année à travers une action de responsabilisation des acteurs du jardin.

Cette inauguration lance le début des inscriptions pour ces nouveaux espaces de partage, de convivialité et de proximité. A la suite de cette inauguration, 15 familles se sont d’ores et déjà positionnées pour acquérir un bout de parcelles sur les 20 proposées.

A l’occasion de ce lancement des Jardins Partagés un latanier rouge a été planté symboliquement en présence des résidents.

