C'est une information que Globice donne sur sa page Facebook : une chaîne de Podcast appelée "Les sons de l'hydrophone" voit le jour "afin de donner la parole à ceux qui s'investissent dans la connaissance et la préservation des cétacés". Le premier épisode est déjà disponible, il parle de MIROMEN II, un programme scientifique de pose de balises Argos sur 15 baleines à bosse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est Violaine Dulau, cétologue et directrice scientifique de Globice. Dans cet épisode 1, elle évoque les missions de Globice, et les objectifs de conservation des cétacés de La Réunion et de l'océan indien.

L'occasion aussi de détailler MIROMEN II, programme scientifique de pose de balises Argos sur 15 baleines à bosse. Objectif : suivre leurs trajets retours vers l'Antarctique.

