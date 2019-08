C'est une information qu'a obtenu Imaz Press Réunion : 7 piles de la Nouvelle route du Littoral (NRL) sur les 48 mises en place ont nécessité des réparations. Trois d'entre elles ont déjà été réparées, il en reste donc 4 dont une qui poserait sérieusement problème. Mais impossible d'en savoir plus sur les raisons de ces travaux. La Région s'enferme dans son mutisme, nous renvoie vers le groupement SBTPC/GTOI/VCT qui gère le chantier. Du côté du groupement, on nous renvoie vers la Région. Quant aux quelques interlocuteurs que nous avons essayé de contacter, ou bien on nous dit ne pas être au courant, ou bien on nous raccroche carrément au nez... Cette histoire de travaux, censée être pourtant bénigne, prend une tournure presque inquiétante tant le sujet semble tabou. Récit d'un parcours du combattant quand il s'agit d'obtenir des informations sur la très précieuse NRL. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tout commence avec cette information : une source proche du groupement attributaire du marché de la Nouvelle route du Littoral (SBTPC/GTOI/VCT) nous informe que 7 piles posent problème car elles sont "fendues", et qu'elles penchent de 15 centimètres. La raison selon cette même source : une pièce métallique défaillante qui provoque l'entrée de bulles d'air entre le voussoir (la partie taillée à destination de la voûte) et le béton.

De prime abord, cette information a de quoi nous interpeller à Imaz Press Réunion... Voilà que sur les 48 piles de la NRL, de 3.600 tonnes chacune, 7 seraient défectueuses. Nous apprendrons par la suite que sur ces piles, 3 ont déjà été réparées, 3 doivent encore l'être et la dernière est un peu plus problématique.

Comme tout bon journaliste qui se respecte, nous essayons de creuser un peu le sujet. Parce que, mine de rien, des piles défectueuses sur un chantier aussi pharaonique que celui de la Nouvelle route du Littoral, ça a de quoi inquiéter. Un spécialiste du bâtiment en lien avec le chantier de la NRL nous donne plus de précisions : effectivement il y a de ça 3 ou 4 mois, la Région en tant que maître d'ouvrage du chantier n'a pas réceptionné (c'est-à-dire validé) 7 piles. Des travaux de réparation sont donc effectués sur 3 piles pour commencer, à l'aide de vérins (des sortes de pistons). Les travaux ont été effectués sur le tablier du pont, la structure porteuse de la NRL.

De là à parler de bulles... notre spécialiste est formel, c'est impossible. Les ouvriers du chantier sont sur le tablier en permanence, si des bulles se trouvaient effectivement dans le béton, ce serait une catastrophe. Ainsi il veut rassurant : rien de grave, des travaux de réparation sur un chantier pas terminé, c'est fréquent. Les piles doivent d'ailleurs être remises sur pied d'ici le 15 septembre. Trois piles doivent encore être réparées, sur les sept. La quatrième pile serait un peu plus problématique, "mal en point" pour reprendre les mots de ce spécialiste du bâtiment.

A la pêche aux informations

C'est là que les choses se corsent. On nous dit : pas de panique, ce sont des travaux classiques, rien d'inquiétant. Nous essayons donc d'en savoir plus auprès des autorités compétentes, notamment sur l'origine de ces problèmes. S'il n'y a rien de grave, il devrait être plutôt aisé d'obtenir des détails sur ces réparations, non ?

Eh bien non. Pour avoir des réponses sur l'état de la NRL et l'avancement du chantier, c'est la croix et la bannière. Nous commençons évidemment par la Région elle-même. On s'y attendait, il faut passer par une demande écrite, et être un peu patient avant d'espérer avoir un retour...

Du côté de la Direction des Routes, on nous dit ne pas être au courant de ces travaux. C'est possible en effet que l'information ne leur soit pas parvenue... Continuons nos recherches.

Tentons Dominique Fournel, ancien vice-president du conseil régional chargé de la NRL. Le conseiller régional s'est montré injoignable pendant 24h. Des sonneries dans le vide, et un répondeur plein à craquer empêchant de laisser le moindre message vocal. Au terme d'un enième essai, le voilà qui nous rappelle, hourra !

"Bonjour monsieur Fournel, nous sommes journalistes à Imaz Press, nous tentons d'en savoir plus sur les travaux des piles de la NRL"... "Je ne réponds à aucune interview sur la NRL" nous répond sèchement l'intéressé... "Mais avez-vous quand même entendu parler de ces trav..." Clic. Fin de la conversation. Nous devrons nous contenter de cette (très) brève discussion.

De la Région au groupement, du groupement à la Région

Retour du côté de la Région pour en savoir où en est notre demande. Nous avons essayé de nous tourner vers la personne la plus à même de nous parler : Nicolas Morbé. Après tout, nous avons déjà interviewé le directeur adjoint à la Direction des routes, rien de plus normal que se tourner vers lui. Après de multiples relances, on nous affirme que monsieur Morbé ne s'exprimera pas sur le sujet, c'est au groupement de répondre... ah bon...

Appelons le groupement dans ce cas. "Allô ?"... "Oui bonjour, nous sommes journalistes à Imaz Press, nous tentons d'en savoir plus que les travaux des piles de la NRL"... Silence... "Nous ne répondons pas aux journalistes." Plutôt sec comme retour. Nous insistons un peu : "aucune réponse ou bien juste sur ce dossier ?" "Nous ne répondons jamais aux journalistes, il faut vous tourner vers la Région." Tiens donc ! Retour à l'envoyeur. Nous rappelons donc la Région, très étonnée, qui dit voir ce qu'elle peut faire à ce sujet. Evidemment nous n'avons jamais eu de réponse.

Que retenir de cette chasse aux infos ? Que faire face à une information que l'on nous transmet - en nous précisant qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir - et que l'on essaie de vérifier, la Région s'enferme dans un mutisme assez stressant. Si ces réparations sont bénignes, pourquoi se montrer aussi secret à ce sujet ? Pourquoi faire passer ces travaux de piles comme quasi tabous ?

On en aurait presque oublié que quand il s'agit d'Imaz Press Réunion, les réponses se font rares...

mm/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com