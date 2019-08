BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 30 août 2019



- Le Département de Mayotte ne prévoit pas d'entrer au capital d'Air Austral

- Le conseil départemental au chevet de la filière bio

- Trois-Bassins accueille la première édition de la montée Panon ce dimanche

- Saint-Paul s'engage pour le soutien de la Viande Péi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps ensoleillé malgré quelques nuages dans les hauts ce vendredi

Le Département de Mayotte ne prévoit pas d'entrer au capital d'Air Austral

Le Collectif des citoyens de Mayotte a mis le feu aux poudres ce mercredi 28 août 2019. L'association a posté un message sur sa page Facebook annonçant que le Conseil départemental mahorais est en "tractations avec La Réunion pour rentrer au capital d'Air Austral". Une rumeur persistante sur l'île aux parfums, que finit par démentir fermement le département de Mayotte : pas d'entrée au capital prévue pour l'instant.

Le conseil départemental au chevet de la filière bio

Visite de terrain ce jeudi 29 août 2019 pour les acteurs du développement de la filière bio. Le conseil départemental, la chambre d'agriculture, le groupe agriculture biologique (Gab) et l'union des producteurs biologiques de La Réunion (Uprobio) sont allés constater le développement de la diversification agricole et de la filière bio dans l'ouest.

La viande péi au menu des cantines scolaires de Saint-Paul

L'association réunionnaise interprofessionnelle pour le bétail et les viandes (Aribev), l'association réunionnaise interprofessionnelle de la volaille et du lapin (Ariv) et la mairie de Saint-Paul ont signé ce ce jeudi 29 août 2019 une convention "mettant à l'honneur la viande péi dans les écoles de la commune de Saint-Paul" indiquent, en substance, les signataires. "L'engagement de la commune dans le protocole d'accord viande péi concerne l'ensemble des 67 écoles maternelles et primaires de Saint-Paul, soit 13 780 repas servis 4 jours par semaine (presque la totalité des élèves sont rationnaires) dans les 75 restaurants scolaires répartis sur tout le territoire communal, dont 3 à Mafate" ajoutent-ils dans un communiqué

L'ancien facteur de Mafate, Ivrin Pausé, est décédé, La Réunion lui rend hommage

Ce jeudi 29 août 2019, c'est une figure emblématique de La Réunion qui a disparu. En effet, Ivrin Pausé, l'ancien facteur de Mafate, est décédé à l'âge de 91 ans. Mafatais lui-même, il a marqué l'esprit des Réunionnais en sillonnant pendant 40 ans les routes du cirque, du lundi au samedi. Les hommages se sont multipliés à l'annonce de son décès. Ses obsèques auront lieu ce samedi

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps ensoleillé malgré quelques nuages dans les hauts ce vendredi

Pour ce vendredi 30 août 2019 Matante Rosina voit dans son pilon du ciel bleu et un soleil bien au rendez-vous. Encore une belle journée pour terminer la semaine. Dans les bas comme dans les hauts le soleil illumine les cours malgré quelques nuages. Les températures devraient atteindre les 26 degrés dans l'Ouest, c'est un peu plus frais dans les montagnes mais c'est de saison...