Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Sur cette vidéo diffusée en direct sur Facebook mercredi 28 août 2019, on voit trois palettes de viande surgelée jetée dans une benne. La personne qui filme commente "rogard koman i zèt manzé la lé ga ! Na domoun na poin !" La réaction des internautes ne s'est pas faite attendre. Plus de 46 000 vues, plus de mille partages et des commentaires par centaines, pour la plupart de personnes indignées. Gaspillage alimentaire, viande avariée, pour quelle(s) raison(s) cette viande a-t-elle fini à la poubelle ?

