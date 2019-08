Ce dimanche 1er septembre 2019, la première édition de la montée Panon va se tenir à Trois-Bassins. L'événement est pensé pour accueillir cyclistes débutants comme confirmés.

Dès 8 heures 30 du matin, les participants pourront découvrir le village monté pour l'occasion à l'école Bois-de-Nèfles de Trois-Bassins. Trois départs sont prévus : la catégorie Famille à 10 heures, la catégorie Sportif à 10 heures 15, et la catégorie VAE (vélo à assistance électrique) à 10 heures 30. Le départ se fera de l'école, pour une arrivée située 200 mètres avant l'intersection de la route départementale 6. Chaque participant sera chronométré, mais seuls les membres du groupe Sportif se verront remettre une récompense à l'issu de la course.

A partir de 11 heures et demi, des animations seront organisées pour occuper les marmailles, grâce à des ateliers de descentes en longskate et en caisse à savon. Le départ sera donné au sommet du chemin Armanet, pour terminer à l'école Bois-de-Nèfles. Un plateau musical sera aussi organisé à 14 heures, ainsi qu'une brocante consacrée aux skateboards et aux vélos.



Pour pouvoir participer, il faudra s'inscrire sur le site www.webservices.re avant midi ce vendredi.