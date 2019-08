L'information est parue dans les colonnes du Journal de l'île (Jir) ce vendredi matin 30 août 2019 et elle a eu un retentissement fracassant. L'élection de Miss Réunion 2019 qui s'est déroulée le samedi 24 août au Teat Champ Fleuri (Saint-Denis) aurait été "truquée" affirment nos confrères. Morgane Lebon, 21 ans qui est devenue la nouvelle reine de beauté de La Réunion aurait été favorisée et surtout "désignée à l'avance" indiquent nos confrères du Jir. Aziz Patel, président du Comité Miss Réunion, dément formellement tout trucage (Photo archives www.ipreunion.com)

Aziz Patel. Pour lui, l’article du Jir est "faux, archi faux" et ce, pour plusieurs raisons. "Déjà, cet article se fonde sur des SMS qui stipuleraient que j’aurais annoncé, avant même le début de l’élection que Morgane Lebon serait la gagnante, c’est facile de s’appuyer sur des SMS et de dire qu’ils sont vrais mais qu’est-ce qui le prouve ? De plus, je ne dis jamais rien avant le top, c’est-à-dire, le moment où l’huissier arrive avec l’enveloppe qui contient le noms de la Miss et de ses dauphines, tout simplement parce que je ne sais rien."

L’article de presse cite un témoin qui aurait reçu le SMS indiquant que Morgane Lebon remporterait l’élection "pour nous, c’est une évidence, le nom de la future gagnante était connu à l’avance. Le nom de Morgane a été révélé en tout début de soirée à plusieurs intervenants, et des consignes précises ont été données pour lui porter une attention particulière" dit cette source

Pour Aziz Patel, il s’agit là d’"un coup monté qui vise à discréditer Morgane, le comité et Antenne Réunion. Quand quelque chose fonctionne bien, vous savez comment sont les gens, ils cherchent la petite bête et font tout pour causer du tort. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que cela arrive, il y a 4/5 ans, j’avais dû publié les résultats des votes du public, la polémique s’était arrêtée aussi vite qu’elle était partie."

Le président du Comité rappelle que les votes sont soumis à un contrôle strict de la part d’un huissier "c’est 50% public et 50% jury, les votes du public ont été ouverts plusieurs mois avant l’élection, les votes du jury sont comptabilisés le soir même. Morgane Lebon avait 4 464 voix du public d’avance."

Dans son article le Jir indiquent que les votes du public rapportent un "petit pactole, cette année, Antenne Réunion et l’organisation de Miss Réunion ont compté 30 00 votes à 2x0,65 euro, soit 36 000." Aziz Patel ne souhaite pas commenter le terme "pactole" mais il avance d’autres chiffres "on est loin des 30 000 votes, en réalité, il y en a eu 22 500." Après calcul, cela représente un gain de 29 250 euros.

Antenne Réunion, chaîne sur laquelle était diffusée l’élection et partenaire de l’événement a peu apprécié l’article de nos confrères du Jir et s’est fendu d’un communiqué. "Cet article entache tristement le travail et le professionnalisme de toutes les équipes Miss Réunion et de la chaîne Antenne Réunion, ainsi que l’engagement des Réunionnais pour cet événement qu’ils soutiennent. Les parties visées se réservent la faculté d’engager une action en diffamation à l’encontre des journalistes et des représentants légaux du journal."

