Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

L'Etat réfléchit toujours à un plan pour faire face aux maladies bovines à La Réunion. Le projet, qui contient pour l'instant 53 mesures, est encore en cours d'élaboration et devrait être présenté d'ici fin septembre - début octobre. Dans les locaux de la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion), on ne parle plus "d'éradication" mais plutôt "d'assainissement". Si les services sanitaires continuent de maintenir que la leucose ne provoque pas directement la mort de l'animal et ne peut absolument pas être transmise à l'humain, un plan est quand même envisagé pour résoudre la crise de confiance qui règne aujourd'hui face au boeuf péi.

