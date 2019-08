BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 31 août 2019



- Dans les hauts de Saint-Denis, trois dalons brassent leurs bières

- Un tout premier bilan d'activité pour le volcan de Mayotte

- La nouvelle saison du Kabardock officiellement lancée !

- Championnats du monde d'escalade: plusieurs Réunionnais aux phases finales

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'Est et un soleil timide

Dans les hauts de Saint-Denis, trois dalons brassent leurs bières

Nous vous en parlions il y a peu : le marché de la bière artisanale est en plein essor, à La Réunion comme en métropole. Dans les hauts de Saint-Denis, ce sont trois jeunes hommes qui ont décidé de se lancer dans l'aventure de la mousse artisanale, à travers leur brasserie "Dalons". Jonathan Hin Tung, originaire de La Réunion, Thibaut Colbalchini, originaire de Vence (près de Nice) et Joris Guédon, originaire de Toulon, se sont lancés dans l'aventure il y a tout juste un an. Ils nous ont ouvert les portes de leur brasserie.

Un tout premier bilan d'activité pour le volcan de Mayotte

Alors qu'un plan d'actions concernant le volcan mahorais a été présenté ce mardi 27 août 2019 lors de la visite de la ministre des Outre-mer, le premier bilan volcanologique de ce dernier a été publié dans le France Mayotte matin du jeudi 29.

La nouvelle saison du Kabardock officiellement lancée !

Le Kabardock organisait ce jeudi 29 août 2019 sa soirée de présentation de saison. L'équipe réunie sur le catamaran Maloya au Port a donc listé les concerts et spectacles prévus jusqu'au mois de décembre. Et cette saison n'est pas n'importe laquelle puisqu'elle vient fêter les 15 ans d'existence du Kabardock ! Avec un semestre qui débute avec Baster et finit en beauté avec L'indigo, cette saison promet de beaux rendez-vous en musique. Petit tour des concerts prévus avec Sandrine Dupuy, directrice du Kabardock.

Championnats du monde d'escalade: plusieurs Réunionnais aux phases finales

Si Oriane Bertone a fini double championne du monde en bloc et en difficulté ce n'est pas fini ! Les compétitions s'enchaînent et les Réunionnais ne sont pas en reste. Manon Lebon file en phases finales de vitesse, idem pour Téo Payet. Lucile Laurel accède aux finales de bloc.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie dans l'Est et un soleil timide

Pour ce samedi 31 août, Matante Rosina prévoyait une ballade du côté de la Anse des Cascades, le plan tombe à l'eau puisque la pluie est au rendez-vous dans l'Est et dans le Sud sauvage. Le temps sera en revanche plus clément sur le littoral de l'Ouest bien que le soleil soit timide. La pluie sera au rendez-vous dans les hauts durant l'après-midi. Les températures ne descendront pas en dessous des 23 degrés en bord de mer et des 12 degrés sur les hauteurs.