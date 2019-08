Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Band Cochon, qui répertorie les dépôts sauvages à La Réunion, publie son compte-rendu hebdomadaire avec ce triste constat : les semaines se suivent et se ressemblent. Plus 80 photos ont été envoyées au site cette semaine, pour 8 villes différentes. Les deux villes du Sud sont championnes, mais surtout parce que ce sont celles qui sont le plus photographiées. Band Cochon lance donc un appel aux "chasseurs" en demandant plus de photos dans les autres villes. (Photo d'archive Band Cochon)

