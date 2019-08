Le Kabardock organisait ce jeudi 29 août 2019 sa soirée de présentation de saison. L'équipe réunie sur le catamaran Maloya au Port a donc listé les concerts et spectacles prévus jusqu'au mois de décembre. Et cette saison n'est pas n'importe laquelle puisqu'elle vient fêter les 15 ans d'existence du Kabardock ! Avec un semestre qui débute avec Baster et finit en beauté avec L'indigo, cette saison promet de beaux rendez-vous en musique. Petit tour des concerts prévus avec Sandrine Dupuy, directrice du Kabardock.

Quels vont être les temps forts de cette nouvelle saison ?

C'est une saison importante puisqu'elle célèbre les 15 ans du Kabardock. Beaucoup d'artistes très variés seront présents, on va ouvrir la saison avec Baster, une figure de la musique réunionnaise, et on va la terminer avec une autre figure de la scène musicale actuelle, L'indigo. On va retrouver des pointures internationales comme Tony Allen, un des fondateurs de l'afrobeat, ou encore Horace Andy, autre figure incontournable du dub reggae jamaïquain qui a aussi lancé toute la culture du sound system.

On va avoir de la chanson avec Miossec et La Rue Kétanou, des créations jeune public, et des créations réunionnaises qui vont sortir avec Rèv Karang, Fitempo, la comédie musicale Boudoum Banm... Il va vraiment y avoir de très belles choses.

Il faut préciser cependant, certains concerts sont déjà victimes de leur succès...

Tout à fait, celui de La Rue Kétanou est déjà complet oui. D'une manière générale, le Kabardock ça fait déjà 15 ans et que 15 ans finalement mais il est bien installé, tout le monde le connaît. Sa notoriété fait que parfois, un concert est à peine mis en vente que tous les billets sont déjà partis, alors qu'on a même pas sorti le programme complet... ça arrive !

Quel bilan tirez-vous de ces 15 années ?

Le Kabardock a su prendre une place vraiment importante au niveau de la scène musicale sur l'île, et même un peu au-delà. L'organisation de concerts, c'est la partie la plus visible, mais c'est aussi, et ça se voit moins, tout un outil de travail pour les artistes réunionnais qui viennent répéter en résidence. C'est aussi tout un tas de projets avec les scolaires. C'est important que ce type de projets existe, et le Kabardock a su vraiment prendre une place incontournable à ce niveau-là.

Au-delà des concerts prévus dans l'année, quels seront les autres événements prévus pour fêter l'anniversaire du Kabardock ?

Il y aura trois rendez-vous particuliers. Deux sont gratuits avec l'artiste malgache Wawa fin novembre, et L'indigo qui fêtera ses 20 ans. Ce sont des concerts prévus sur la place des Cheminots, à l'occasion des festivités de fin d'année. Et on aura une très belle soirée, avec le retour des ElectroDocks. Ce sera en plein air à la Friche, un autre lieu très sympathique et ce sera un événement dédié aux musiques électroniques africaines. On invite notamment un label un peu à l'avant-garde de la musique qui s'appelle Nyege nyege. Il y a aussi des artistes réunionnais qui ont signé sur ce label. Une belle soirée, très festive en perspective !

Et organiser tout ça au Port, qu'est-ce que cela représente ?

Le Port, symboliquement c'est un lieu de brassage, d'entrée et de sortie. Forcément, la culture elle est faite de ça, de mélanges, de voyages. Evidemment, c'est une belle chose que le Kabardock soit au Port !

