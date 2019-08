Publié il y a 15 minutes / Actualisé le Jeudi 29 Août à 18H03

Pour ce samedi 31 août, Matante Rosina prévoyait une ballade du côté de la Anse des Cascades, le plan tombe à l'eau puisque la pluie est au rendez-vous dans l'Est et dans le Sud sauvage. Le temps sera en revanche plus clément sur le littoral de l'Ouest bien que le soleil soit timide. La pluie sera au rendez-vous dans les hauts durant l'après-midi. Les températures ne descendront pas en dessous des 23 degrés en bord de mer et des 12 degrés sur les hauteurs. (photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

