Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Les conditions de circulation sont très difficiles ce samedi 31 août 2019, dès Saint-Denis et vers l'Ouest. L'embouteillage fait un peu de 5 km, notamment à cause des gens qui ralentissent voire s'arrêtent pour regarder la voiture accidentée. Il s'agirait selon les témoins d'une voiture décorée de mariés. Celle-ci a fait un tête à queue. Trois heures après l'accident, qui a eu lieu aux alentours de 15h20 au niveau de la Pointe du Gouffre, la voiture est toujours présente et la voie de gauche est neutralisée. Les dégâts sont uniquement matériels et légers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les conditions de circulation sont très difficiles ce samedi 31 août 2019, dès Saint-Denis et vers l'Ouest. L'embouteillage fait un peu de 5 km, notamment à cause des gens qui ralentissent voire s'arrêtent pour regarder la voiture accidentée. Il s'agirait selon les témoins d'une voiture décorée de mariés. Celle-ci a fait un tête à queue. Trois heures après l'accident, qui a eu lieu aux alentours de 15h20 au niveau de la Pointe du Gouffre, la voiture est toujours présente et la voie de gauche est neutralisée. Les dégâts sont uniquement matériels et légers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)