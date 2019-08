Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août sur Imaz Press :



- Lundi 26 août : Saint-Leu : l'histoire tumultueuse de la construction de la médiathèque Baguett'

- Mardi 27 août : homophobie dans les stades : pas de ça à La Réunion

- Mercredi 28 août : les mangues sont pressées d'être croquées

- Jeudi 29 août : l'étrange silence de la Région autour de 7 piles de la NRL

- Vendredi 30 août : le Département de Mayotte ne prévoit pas d'entrer au capital d'Air Austral

La médiathèque du centre-ville de Saint-Leu est devenue le caillou dans la chaussure de Bruno Domen, le maire de la commune. Ce projet, il n'en est pas l'initiateur, son prédécesseur et mentor supposé, Thierry Robert lui a refilé la patate chaude. L'édifice devait ouvrir ses portes en 2016, trois ans après, ce n'est toujours pas le cas. Retour sur un dossier tumultueux qui n'a pas encore trouvé son issue. Entre surcoûts, impayés, colère des entrepreneurs, polémique et politique, la médiathèque de Saint-Leu, ce bon vieux serpent de mer.

Ce dimanche 25 août 2019, l'arbitre du match de Ligue 1 opposant Monaco et Nîmes a menacé d'interrompre la rencontre alors que des chants homophobes avaient retenti dans le stade. Le 16 août, c'était une rencontre entre Nancy et Le Mans, en Ligue 2, qui avait été interrompue quelques minutes pour les mêmes raisons. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a adressé ses félicitations à l'arbitre du match de dimanche. Une prise de position qui n'a pas semblé plaire à certains fans de foot, qui l'accusent de ne rien connaître à la "culture du football". Les chants homophobes sont-ils vraiment indissociables des tribunes ? Pas à La Réunion en tout cas...

Depuis quelques jours, des mangues José commencent à apparaître sur les étals réunionnais. Une chose curieuse, alors que la saison idéale pour en dégoter se trouve plutôt aux alentours des mois de novembre, décembre et janvier.

C'est une information qu'a obtenu Imaz Press Réunion : 7 piles de la Nouvelle route du Littoral (NRL) sur les 48 mises en place ont nécessité des réparations. Trois d'entre elles ont déjà été réparées, il en reste donc 4 dont une qui poserait sérieusement problème. Mais impossible d'en savoir plus sur les raisons de ces travaux. La Région s'enferme dans son mutisme, nous renvoie vers le groupement SBTPC/GTOI/VCT qui gère le chantier. Du côté du groupement, on nous renvoie vers la Région. Quant aux quelques interlocuteurs que nous avons essayé de contacter, ou bien on nous dit ne pas être au courant, ou bien on nous raccroche carrément au nez... Cette histoire de travaux, censée être pourtant bénigne, prend une tournure presque inquiétante tant le sujet semble tabou. Récit d'un parcours du combattant quand il s'agit d'obtenir des informations sur la très précieuse NRL.

Le Collectif des citoyens de Mayotte a mis le feu aux poudres ce mercredi 28 août 2019. L'association a posté un message sur sa page Facebook annonçant que le Conseil départemental mahorais est en "tractations avec La Réunion pour rentrer au capital d'Air Austral". Une rumeur persistante sur l'île aux parfums, que finit par démentir fermement le département de Mayotte : pas d'entrée au capital prévue pour l'instant.