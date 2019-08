BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 1er septembre 2019



- A la découverte du premier temple bouddhiste tibétain de La Réunion

- Mayotte: un jeune tué devant un lycée

- Aidez Life + forêt sèche à trouver un slogan pour son plan de sauvegarde

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Médiathèque Baguett', homophobie, mangues, piles de la NRL, Air austral

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies mais un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île ce dimanche

A la découverte du premier temple bouddhiste tibétain de La Réunion

Il s'apelle le Tashi Tcheulang Gawai Tsel et c'est le tout premier temple bouddhiste tibétain de La Réunion et de la zone océan Indien. Situé à Mont-vert les Hauts, il commence déjà à accueillir pratiquants et curieux. La cérémonie traditionnelle d'ouverture se déroule ce dimanche 1er septembre, en compagnie de son Eminence Tang Rinpoché, maître spirituel du roi et de la reine du Bhoutan, et qui va rester à La Réunion jusqu'au 11 septembre.

Mayotte: un jeune tué devant un lycée

Selon le Journal de Mayotte, un jeune de 19 ans, originaire de Passamainty, s'est fait tué devant un lycée. Il aurait succombé à ses blessures suite à une rixe. La gendarmerie de Mayotte indique d'une dizaine d'individus se sont jetés sur lui et que le jeune a été caillassé. Les détails de la raison de cette bagarre mortelle ne sont pas encore connus. Le jeune venait apparemment s'inscrire au lycée de Sada, au centre-ouest de Mayotte. Le procureur Camille Miansoni, le directeur de cabinet du préfet Etienne Guillet et le vice-recteur se sont rendus sur place.

Aidez Life + forêt sèche à trouver un slogan pour son plan de sauvegarde

La fôret sèche de La Réunion fait l'objet d'un projet de préservation qui s'étend pour le moment jusqu'en 2020. Life + forêt sèche souhaite inclure les internautes dans ce plan de sauvegarde suivant en leur proposant de choisir le nouveau slogan. Les votes sont ouverts jusqu'à ce dimanche soir 1er septembre 2019.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Médiathèque Baguett', homophobie, mangues, piles de la NRL, Air austral

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août sur Imaz Press :

- Lundi 26 août : Saint-Leu : l'histoire tumultueuse de la construction de la médiathèque Baguett'

- Mardi 27 août : homophobie dans les stades : pas de ça à La Réunion

- Mercredi 28 août : les mangues sont pressées d'être croquées

- Jeudi 29 août : l'étrange silence de la Région autour de 7 piles de la NRL

- Vendredi 30 août : le Département de Mayotte ne prévoit pas d'entrer au capital d'Air Austral

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des éclaircies mais un temps plutôt nuageux sur l'ensemble de l'île

Pour ce 1er jour de septembre, le temps est nuageux sur l'ensemble de l'île malgré le soleil. Les enfants et petits enfants de Matante Rosina pourront néanmoins profiter de leur dimanche en famille puisque le soleil est au rendez-vous dans toute la journée sur le chef-lieu. 25 degrés sont attendus à Saint-Denis, 26 à la Pointe de Trois-Bassins. C'est au Maïdo et Gîte du Bellecombe qu'il fera le plus frais avec seulement 14 petits degrés.