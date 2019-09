Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Un jeune homme de 17 ans qui était à bord d'un scooter a été renversé par une voiture. Selon les premières informations des pompiers, il est conscient, et a le bras cassé. On ne sait pas encore si les blessures sont plus graves. Il est pris en charge par les secours. La collision a eu lieu en début de soirée à La Bretagne, au niveau de l'intersection entre Bois Rouge et Bellevue. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

