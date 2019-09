La prochaine exposition de Rdutemps est sur le thème "d'invitation au voyage", à Saint-Leu du 6 au 27 septembre 2019. Les artistes présenteront leurs derniers pièces en matériaux de récupération et des sérigraphies, une série d'illustrations de plantes endémiques et animaux locaux disparus ou en danger.

Ce projet est né de l'envie d'associer le travail graphique avec le poème invitation au voyage de Baudelaire, qui a séjourné en 1841 à la Réunion. Objectif : mettre en avant toute la richesse et la fragilité de notre île avec des plantes endémiques et des animaux locaux emblématiques disparus ou en danger.

"Ces représentations, comme le poème, sont des hymnes aux voyages et à la rêverie. Nous avons associé ce travail avec la réalisation de pièces en volumes fabriquées uniquement avec des matériaux de récupération. Le but est de contraster avec le côté idyllique proposé dans les illustrations par l'utilisation de matériaux brutes qui nous font réfléchir sur le devenir de notre environnement et de l'écosystème fragile qui nous entoure et qu'il est important de préserver" explique le collectif d'artistes.

Vernissage le 6 septembre à 19h à la galerie de l’Hôtel des Postes à Saint-Leu.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com