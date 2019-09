"Mon jardin, mon bien-être". C'est le thème du 14e Festi-Plantes qui se tiendra du 4 au 8 Septembre prochains en centre-ville de Saint-André. Plus précisément, au Parc de Jeux Victoria, en face du lycée Sarda Garriga, car l'endroit habituel qu'est le Parc du Colosse est en travaux.

Cette manifestation est dédiée à l’univers des plantes péi, et fut organisée pour la première fois en 1989. L’adjointe au maire Viviane Payet Ben Hamida a fixé 3 objectifs lors de la journée de présentation de cet événement : connecter les habitants au vert, favoriser leur rencontre avec les producteurs et les professionnels des fleurs, et favoriser la famille à travers différentes animations pour faire de cette sortie un moment festif.

Une quarantaine d’exposants et une quinzaine de forains seront présents pour proposer fleurs, plantes et produits du terroir dans le Village floral.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com