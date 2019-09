Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Une Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est organisée ce dimanche 1er septembre 2019 par le Komité Eli, un peu plus d'une semaine après la date officielle du 23 août. Une commémoration qui se déroulera au Lazaré Ravine a Jak et sur le site du chemin de fer de la Possession. Cette journée marque le deuxième temps de la commémoration qui a commencé ce samedi 31 août avec la projection du film "Madame Desbassyns" et un kabar sur le site du chemin de fer de la Possession

Une Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est organisée ce dimanche 1er septembre 2019 par le Komité Eli, un peu plus d'une semaine après la date officielle du 23 août. Une commémoration qui se déroulera au Lazaré Ravine a Jak et sur le site du chemin de fer de la Possession. Cette journée marque le deuxième temps de la commémoration qui a commencé ce samedi 31 août avec la projection du film "Madame Desbassyns" et un kabar sur le site du chemin de fer de la Possession