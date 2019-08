Publié il y a 39 minutes / Actualisé le Jeudi 29 Août à 18H03

Pour ce 1er jour de septembre, le temps est nuageux sur l'ensemble de l'île malgré le soleil. Les enfants et petits enfants de Matante Rosina pourront néanmoins profiter de leur dimanche en famille puisque le soleil est au rendez-vous dans toute la journée sur le chef-lieu. 25 degrés sont attendus à Saint-Denis, 26 à la Pointe de Trois-Bassins. C'est au Maïdo et Gîte du Bellecombe qu'il fera le plus frais avec seulement 14 petits degrés.

