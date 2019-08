La fôret sèche de La Réunion fait l'objet d'un projet de préservation qui s'étend pour le moment jusqu'en 2020. Life + forêt sèche souhaite inclure les internautes dans ce plan de sauvegarde suivant en leur proposant de choisir le nouveau slogan. Les votes sont ouverts jusqu'à ce dimanche soir 1er septembre 2019.

Grèn semé, voilà le nom choisi par Life + Forêt sèche, pour le projet de préservation de notre flore locale qui débutera l'an prochain. Il prendra la suite du plan de sauvegarde actuel qui s'étend jusqu'à 2020. Pour accompagner le nom du nouveau projet Life + forêt sèche est à la recherche d’un slogan. Les internautes sont invités à choisir parmi quatres propositions en participant à un sondage.

Il suffit de quelques secondes et d'un clique pour choisir le slogan qui accompagnera la campagne de sauvegarde. Les votants ont le choix entre quatre propositions. Ensemble semons la forêt de nos enfants, ensemble faisons renaître la forêt sèche, toujours un plan d’avance et quand on sème on ne compte pas sont les slogans retenus. Les internautes n'ont plus que quelques heures pour voter puisque le sondage se termine ce dimanche soir.

