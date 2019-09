Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Ce dimanche 1er septembre accueillait une journée dédiée à la passion des mangas sur la plage de l'Etang-Salé. Une journée festive et préventive autour de la BD et du manga pour lutter contre l'alcoolisation foetale. Rencontre avec des illustrateurs, troc, ateliers multiples (dessin, origami, calligraphie, bracelet, etc), activités et jeux étaient au rendez-vous, dans un but précis : sensibiliser la population au syndrome d'alcoolisation foetale encore bien implanté à La Réunion et dont la journée mondiale est le 9 septembre. Journée qui fête ses 20 ans cette année.

Ce dimanche 1er septembre accueillait une journée dédiée à la passion des mangas sur la plage de l'Etang-Salé. Une journée festive et préventive autour de la BD et du manga pour lutter contre l'alcoolisation foetale. Rencontre avec des illustrateurs, troc, ateliers multiples (dessin, origami, calligraphie, bracelet, etc), activités et jeux étaient au rendez-vous, dans un but précis : sensibiliser la population au syndrome d'alcoolisation foetale encore bien implanté à La Réunion et dont la journée mondiale est le 9 septembre. Journée qui fête ses 20 ans cette année.