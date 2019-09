BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 2 septembre 2019



À La Réunion, le nombre d'arrêts maladie a bondi de 26% en trois ans

L'absentéisme au travail des salariés du privé ne cesse d'augmenter. Une étude réalisée par l'assureur Gras Savoye Willis Tower Watson indique qu'entre 2014 et 2018, l'absentéisme a bondi de 16% sur le territoire hexagonal. À La Réunion, la tendance est aussi à la hausse et les conclusions de la dernière étude menée par la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) sont encore plus alarmantes, une progression des arrêts maladie de 25,9% dans le secteur du privé sur la période 2014-2017.

L'ouragan Dorian frappe les Bahamas de plein fouet

Le puissant ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, s'est abattu dimanche sur les Bahamas, le Centre national des ouragans américain (NHC) évoquant des "conditions catastrophiques" dans le nord-ouest de l'archipel. "nous sommes face à un ouragan (...) comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas", a déclaré Hubert Minnis, Premier ministre des Bahamas

Mayotte : un tiers des habitants vit sans eau courante

Les conditions de logement à Mayotte sont difficiles, note l'Insee. Selon une étude effectuée en 2017 et publiée ce jeudi 29 août 2019, "29 % des logements n'ont toujours pas d'eau courante et 81 000 habitants sont concernés". Six habitations sur dix sont dépourvus du confort sanitaire de base (eau courante, toilettes, ou douche). Quant à l'électricité elle est absente dans un logement sur dix. L'institut de la statistique souligne également que le quart des 63 000 résidences principales de Mayotte sont des constructions fragiles (maisons en tôle, bois, végétal ou terre). "65% de ces habitations sont occupées par des étrangers, contre 25 % des Français natifs de l'île" souligne l'Insee

La Cité des Arts recherche des artistes résidents implantés à Maurice

La Cité des Arts de La Réunion en partenariat avec l'institut français de Maurice est à la recherche de talents pour 2020. Dans le cadre de leur collaboration un appel à projet est lancé pour des résidences de création. Sont concernés les artistes et équipes artistiques implantées à Maurice. Que vous souhaitiez vous faire connaître, développer votre projet ou simplement être accompagnés, vous pouvez déposer auprès de l'infrastructure jusqu'au 15 septembre prochain. Chacune des résidences sélectionnés sont limités à deux semaines.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une grisaille toujours bien présente

Le temps sera sensiblement le même que ce dimanche : du gris et encore du gris. Ce sera un peu plus humide que la veille et la mer sera un peu plus agitée avec une petite houle dans le Nord et le Sud-Ouest. Si Matante Rosina veut voir un bout de soleil il va falloir être un peu patiente !