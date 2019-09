300 acteurs du secteur associatif réunionnais (dirigeants, salariés, bénévoles) se sont donnés rendez-vous ce jeudi 29 août 2019 à la Cité des Arts pour la 6ème édition de la Journée des associations organisée par l'Ordre des experts-comptables de la Réunion et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce rendez-vous annuel vise à favoriser les réflexions et les échanges autour de l’actualité juridique et fiscale des associations. "Succès total donc pour cette manifestation qui s’inscrit à présent dans la durée et qui démontre que les Associations sont en constante demande d’informations à la fois sur l’actualité du secteur mais aussi sur des points clés du fonctionnement associatif" ont souligné les organisateurs.

En ouverture de cette édition 2019, le nouveau Préfet de la Réunion, Jacques Billant, a insisté sur le rôle primordial des associations en termes de cohésion sociale, de dynamique territoriale et de création et pérennisation d’emplois. Le poids des Associations dans le paysage social et économique à la Réunion est en effet essentiel.

En chiffres, les associations à la Réunion représentent entre 13 000 et 15 000 structures, de toutes tailles et actives dans tous les domaines de la société : l’éducation, la culture, le social, la santé, l’environnement, la défense des droits, les loisirs… Ces milliers d’associations sont animées par des bénévoles dont le nombre peut être estimé entre 127 000 et 137 000. Parmi eux, certains assurent la permanence de l’action associative et sont présents au moins une fois par semaine. Ils sont estimés aujourd’hui entre 57 000 et 62 000.

Le programme de cette journée s’est déroulé en 3 temps :

Le Panorama de l’actualité associative 2019 avec le nouveau plan comptable applicable dès le 1er janvier 2020, qui va modifier en profondeur la gestion

comptable des associations.

L’Atelier n°2 a été consacré à la fiscalité au sein des structures associatives. En matière de fiscalité d’une association, quelles sont les clés ? Fiscalisée / non

fiscalisée, quelles sont les règles, les exceptions et les exonérations possibles ?

Le dernier atelier était dédié au statut du dirigeant associatif, sa rémunération, sa responsabilité et la maîtrise des risques juridiques. Comment adapter et sécuriser la gouvernance d’une association ? Que recouvre la notion de rémunération du dirigeant précisément, et qu’en est-il de sa protection sociale ?

"Car s’il est vrai que les associations déploient quotidiennement de nombreuses activités sans être génératrices de dommages et de préjudices pour les tiers, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas à l’abri d’une défaillance ou d’un risque pouvant les entraîner dans un contentieux lourd de conséquences" ont conclu les organisateurs de l'événement.

Pour l'occasion, une vidéo de la journée a été partagée sur les réseaux. Regardez :