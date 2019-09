Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Samedi 31 Août à 09H48

Le temps sera sensiblement le même que ce dimanche : du gris et encore du gris. Ce sera un peu plus humide que la veille et la mer sera un peu plus agitée avec une petite houle dans le Nord et le Sud-Ouest. Si Matante Rosina veut voir un bout de soleil il va falloir être un peu patiente ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

