BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 3 septembre



- Un Grenelle contre les violences faites aux femmes qui arrive (trop) tard

- Pénurie de contrats aidés: il faudra tenir jusqu'à la fin de l'année

- Trois Bassins : les gendarmes interpellent un homme retranché chez lui

- Le Forum de la famille revient pour une 3ème édition

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans la matinée mais gare à la pluie dans les hauts cette après-midi

Un Grenelle contre les violences faites aux femmes qui arrive (trop) tard

Ce mardi 3 septembre 2019 s'ouvre le grenelle contre les violences faites aux femmes, à La Réunion comme en métropole. Jusqu'au 25 novembre, de nombreuses consultations vont être organisées pour tenter d'endiguer ces violences, toujours extrêmement nombreuses

Pénurie de contrats aidés: il faudra tenir jusqu'à la fin de l'année

À quatre mois de la fin de l'année, l'État ferme le robinet, les PEC (parcours emploi compétences) - qui remplacent les contrats aidés depuis janvier 2018 - sont devenus une denrée rare pour les mairies. Ces dernières devront tenir jusqu'à fin décembre avec 400 PEC - 300 de deux mois et une centaine de six mois - à se répartir entre les 24 communes. Mais avec la rentrée scolaire, la lutte anti-vectorielle, les travaux d'aménagement, la préparation des terrains à la saison cyclonique... certaines municipalités demandent une rallonge. Et que dire des personnes éligibles qui ont vu leur contrat suspendu le temps que l'État trouve une solution ?

Trois Bassins : les gendarmes interpellent un homme retranché chez lui

Un homme s'est retranché chez lui à Trois Bassins pendant plusieurs heures dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre 2019. Il menaçait de mettre fin à ses jours ans qu'il soit possible déterminer s'il était ou non armé Les gendarmes ont déployé un important dispositif de sécurité autour de son domicile. La rue principale de la ville a ainsi été interdite à la circulation. Après de longues négociations infructueuses, les gendarmes ont donné l'assaut. L'homme qui semble dépressif a été interpellé et pris en charge par les services de secours

Le Forum de la famille revient pour une 3ème édition

Samedi 14 septembre, le Forum de la Famille revient le samedi 14 septembre à Saint-Paul. Rendez-vous au CREPS, sur le front de mer de 9h à 15h. Nutrition, santé et jeunesse constituent les trois thèmes forts de cette manifestation populaire gratuite.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil dans la matinée mais gare à la pluie dans les hauts cette après-midi

Ce mardi 3 septembre, Matante Rosina, peut aller au marché forain sans emmener avec elle son petit paletot. Le soleil brille partout sur l'île dès le début de la matinée. Gare en revanche au risque de pluie sur les hauteurs dans l'après-midi. Les maximales prévoient 27 degrés au Port, 26 sur le chef-lieu et entre 25 et 26 degré pour les chanceux qui étendront leurs serviettes sur les plages. Rien à voir avec le Maïdo où le thermomètre atteint juste 13 petits degrés.