À La Réunion, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 10% des Réunionnais les plus pauvres touchent 587 euros par mois. Paradoxalement, les Réunionnais sont aussi de gros consommateurs. Les grandes surfaces poussent comme des champignons dans notre département, les patrons de la grande distribution l'ont compris, sur l'île, la consommation est effrénée. Dans le même temps, les Réunionnais prennent peu à peu conscience de l'urgence climatique, les opérations tournées vers l'environnement se multiplient. Boycott citoyen est un mouvement qui fait le lien entre consommation et écologie, un mouvement qui prône la désobéissance civile pour faire sortir les dirigeants de leur immobilisme face au désastre écologique qui nous pend au nez. Boycott citoyen lance donc une opération d'ampleur nationale "du 20 au 30 septembre, les citoyens entrent en grève de la consommation."

Le principe est simple "face à l’inaction climatique, le Boycott citoyen organise une grève massive des consommateurs. Pas de retrait bancaire, aucun achat, boycott des grands groupes irresponsables, les citoyens vont se faire entendre de façon pacifique pour exhorter leurs dirigeants à l’action."

Petit à petit, le message commence à gagner notre département, les Réunionnais se laissent tenter par cet appel au boycott. Snober les grandes surfaces, revenir à un modèle qui respecte le producteur, acheter local et près de chez soi, c’était aussi une revendication des Gilets jaunes. Une bien belle intention qui n’avait pas été suivie d’actions fortes. Les tentatives de blocage de grandes surfaces à l’approche des fêtes avaient créé des tensions. Après la crise, les prix des produits vendus en grande surface avaient flambé mais la consommation des Réunionnais n’avait pas pour autant ralentit.

Aujourd’hui, c’est ce levier que Boycott citoyen compte bien utiliser. Partant du constat que le gouvernement français et plus largement, les dirigeants européens sont plutôt tournés vers une économie capitaliste et libérale, le mouvement citoyen compte bien les prendre à leur propre jeu, en paralysant l’économie.

Et la période n’a pas été choisie par hasard " alors que le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a convié les dirigeants du monde, notamment des gouvernements, de la finance, du milieu des affaires et de la société civile, au Sommet Action Climat qui se tiendra le 23 septembre 2019, les associations, collectifs et mouvements citoyens appellent à l’action et à la désobéissance civile. ".

Frapper fort, se faire entendre à travers des actions pacifiques. Quand le pouvoir revient au peuple, ne pas dépenser pas un centime, ne pas retirer d’argent, être des consommateurs inexistants dans le système. Une manière d’interpeller les dirigeants pour qu’ils prennent leurs responsabilités et engagent une politique climatique ambitieuse, que l’environnement deviennent une priorité, non de façade mais une réalité.

