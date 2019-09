BONJOUR - Voici les titres développés ce matin du mercredi matin 4 septembre 2019



- 3.000 Réunionnais iront rencontrer le pape à Maurice

- Grève des urgences "les annonces d'Agnès Buzyn sont un saupoudrage de mesurettes"

- Bercy prévoit 5.800 suppressions d'emplois au ministère des Comptes publics d'ici à 2022

- Valoriz'Ali, la borne qui offre des réductions en échange de déchets plastiques

- Le touch rugby arrive à Saint-Philippe

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil discret dans l'Est

3.000 Réunionnais iront rencontrer le pape à Maurice

Ce mercredi 4 septembre 2019 marque le début de la tournée de visite du Pape François dans la zone océan Indien. Son séjour débute aujourd'hui au Mozambique, où il est attendu . Du côté de La Réunion, c'est avec déception que les croyants ont appris il y a de ça quelques mois que le Pape ne se rendrait pas sur notre île. Pas de quoi les décourager : environ 3000 d'entre eux devraient se rendre à Maurice pour assister à la messe papale du lundi 9 septembre. D'autres se rendront même jusqu'à Madagascar pour pouvoir le voir.

Grève des urgences "les annonces d'Agnès Buzyn sont un saupoudrage de mesurettes"

Ce lundi 2 septembre, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé sa première série de mesures pour faire face à la grève, sans précédent, de la moitié des services d'urgences de France. " On a besoin de trouver une solution de fond, pas juste de soigner le symptôme " a fait valoir la ministre. Les intentions sont là mais pour les syndicats hospitaliers, c'est insuffisant. À La Réunion, les urgences du CHU Sud sont en grève depuis le 5 juin dernier, en fonction de la suite des annonces de la ministre, d'autres services pourraient rejoindre le mouvement.

Bercy prévoit 5.800 suppressions d'emplois au ministère des Comptes publics d'ici à 2022

Le ministère de l'Action et des Comptes publics devrait connaître une "baisse totale" de ses effectifs "d'environ 5.800 emplois sur les trois années entre 2020 et 2022", a annoncé mardi le ministre Gérald Darmanin aux cinq organisations syndicales concernées.

Valoriz'Ali, la borne qui offre des réductions en échange de déchets plastiques

1 m2 au sol et à peine plus d'1m80, c'est la taille de cette petite machine surnommée Valoriz'Ali destinée à changer les habitudes des réunionnais en matière de tri des déchets. Les bornes Valoriz'Ali installées dans plusieurs lieux publics proposent aux visiteurs de déposer leurs bouteilles, canettes et gobelets. En contrepartie de leur geste les citoyens reçoivent des points à utiliser dans divers commerces.

Le touch rugby arrive à Saint-Philippe

A quelques jours du début de la xoupe du monde de rugby au Japon, l'association SaintJoOvalie en collaboration avec la commune de Saint-Philippe propose désormais le touch rugby, une nouvelle activité physique destinée aux hommes, femmes et enfants dès l'âge de 6 ans. Ce dérivé de la discipline interdit les plaquages et autres gestes dangereux, pour une pratique en toute sécurité. Cette nouvelle activité ouverte à tous s'installe dans la ville les mercredis de 14h à 16h sur le terrain synthétique de Basse-Vallée et les vendredis de 17h30 à 19h30 sur le terrain de Mare-Longue.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil discret dans l'Est

Comme Matante Rosina, le soleil a du mal à se lever ce mercredi 4 septembre. En particulier sur la zone Est entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Pour la côte Ouest le soleil est bien plus présent, la chaleur est même au rendez-vous ! Le mercure affiche entre 22 et 26 degrés sur le littoral. En prenant de la hauteur c'est tout de suite plus frais, 15 degrés à Petite France, 12 au gîte de Bellecombe et seulement 9 degrés à Takamaka, l'hiver austral est encore là !