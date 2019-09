La mairie de La Possession poursuit sa politique sur la consommation d'eau dans la commune en reconduisant l'arrêté préfectoral sur la restriction d'utilisation d'eau non alimentaire afin d'éviter la raréfaction de l'eau à La Possession" La restriction ne s'applique pas au professionnels. Néanmoins il leur est demandé de faire preuve de mesure dans l'utilisation au quotidien de l'eau dans l'exercice de leurs fonctions.

La Ville a reconduit son arrêté (N°34/2019-SG) portant sur la restriction de l'utilisation d’eau non alimentaire. De ce fait Il est désormais interdit jusqu’au 31 décembre inclus, chaque jour de 9h à 19h :

• d’arroser les terrains de sport

• d’arroser les espaces verts publics et privés

• d’arroser les jardins d’agrément des particuliers, y compris les potagers

• de laver les voitures

• de vidanger et remplir les piscines

• d’arroser les façades de bâtiments

• d’arroser les voies privées

• de laver voiries et trottoirs

