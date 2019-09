L'association la chaîne de l'espoir annonce l'ouverture d'une nouvelle antenne médicale à La Réunion qui sera chargée d'accueillir des enfants malgaches nécessitant des opérations cardiaques à coeur ouvert. "Le lundi 9 septembre 2019, Ckassie, petite fille malgache de 3 ans sera la première enfant transférée par la chaîne de l'espoir pour être opérée à La Réunion" précise l'association.

En partenariat avec le centre hospitalier de Soavinandriana à Madagascar et le centre hospitalier universitaire Félix Guyon de Saint-Denis, "cette antenne a pour but d'apporter une solution médicale aux enfants malgaches atteints de cardiopathies complexes qui ne peuvent pas être prises en charge à Madagascar" poursuit l'association.

L'antenne à La Réunion sera conduite par le docteur Jean-François Delambre, chef du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire au CHU Félix Guyon. Ce praticien participe depuis plus de 20 ans au programme de prise en charge des cardiopathies de l'enfant à Madagascar aux côtés du doceur Nivohanta Ramamonjisoa, coordinatrice de la chaîne de l'espoir à Madagascar.

C'est à la suite d'une de ses missions que le cas de la petite Ckassie lui a été soumis, confirmant la nécessité d'intervenir rapidement. La petite patiente sera accueillie ce lundi septembre à La Réunion par une famille d'accueil "qui prendra soin d'elle pendant tout son séjour et sera opérée le 13 septembre par et dans le service du docteur Jean-François Delambre" souligne l'association.

La chaîne de l'espoir intervient dans près de 30 pays pour permettre un accès aux soins et à l'éducation aux enfants les plus démunis. Chaque année, plus de 200 000 enfants sont bénéficiaires de ses programmes dont 5 800 sont opérés.

Plus d'informations sur www.chainedelespoir.org

