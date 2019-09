Publié il y a 56 minutes / Actualisé le Lundi 02 Septembre à 15H38

Comme Matante Rosina, le soleil a du mal à se lever ce mercredi 4 septembre. En particulier sur la zone Est entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Pour la côte Ouest le soleil est bien plus présent, la chaleur est même au rendez-vous ! Le mercure affiche entre 22 et 26 degrés sur le littoral. En prenant de la hauteur c'est tout de suite plus frais, 15 degrés à Petite France, 12 au gîte de Bellecombe et seulement 9 degrés à Takamaka, l'hiver austral est encore là ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme Matante Rosina, le soleil a du mal à se lever ce mercredi 4 septembre. En particulier sur la zone Est entre Saint-Denis et Saint-Philippe. Pour la côte Ouest le soleil est bien plus présent, la chaleur est même au rendez-vous ! Le mercure affiche entre 22 et 26 degrés sur le littoral. En prenant de la hauteur c'est tout de suite plus frais, 15 degrés à Petite France, 12 au gîte de Bellecombe et seulement 9 degrés à Takamaka, l'hiver austral est encore là ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)