Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 11 heures

1 m2 au sol et à peine plus d'1m80, c'est la taille de cette petite machine surnommée Valoriz'Ali destinée à changer les habitudes des réunionnais en matière de tri des déchets. Les bornes Valoriz'Ali installées dans plusieurs lieux publics proposent aux visiteurs de déposer leurs bouteilles, canettes et gobelets. En contrepartie de leur geste les citoyens reçoivent des points à utiliser dans divers commerces.

