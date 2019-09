Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

On en sait un peu plus sur la mort d'un jeune de 19 ans devant son lycée à Sada, dans l'Ouest de Mayotte. En tout, sept personnes ont été identifiées comme pouvant être impliquées dans cette agression. Six personnes ont été interpellées, annonce France Mayotte Matin. Le procureur Camille Miansoni a annoncé que dès le lundi 2 septembre, quatre personnes, toutes mineures, ont été déférées et mises en examen pour chef d'assassinat. Deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire, et une autre sous contrôle judiciaire, avant d'être envoyée au centre éducatif fermé de La Réunion. Une quatrième a été incarcérée le temps de préparer sa défense. Enfin dans la soirée, deux autres jeunes ont été placés en garde à vue. (Photo lycée de Sada / France Mayotte Matin)

