L'Union nationale des familles et amis de personnes malades psychiques (UNAFAM 974) convie les proches de malades psychiques à participer à un groupe de parole ce samedi 7 septembre à la Maison des Usagers(MDU) de l'hôpital de Saint-Pierre. De 10h à 11h30, une psychologue rassemble les parents, frères et soeurs et amis des malades pour parler de la schizophrénie, bipolarité et autres troubles psychiques. La participation est gratuite. Les adhérents de l'Unafam pourront emprunter des livres sur les maladies psychiques.

