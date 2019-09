La situation prête à sourire mais c'est malheureusement une bien triste vérité. " Où se trouve La Réunion ? " La question revient assez souvent non seulement sur les moteurs de recherche mais aussi dans la bouche de certains. Il suffit de taper La Réunion pour voir apparaître l'interrogation.

On connaît La Réunion pour ses plages, ses paysages à couper le souffle, son volcan parmi les plus actifs au monde et ses habitants accueillants, en revanche quand il s'agit de situer l'île, le doute s'empare des internautes. Sur le net, puits inépuisable de connaissances pour une majorité, notre département souffre d’un réel problème de situation géographique. Est-ce la preuve d’un manque de considération ? On ne va pas s’engager là-dessus mais lorsque l’on tape "La Réunion" sur les moteurs de recherches l'interrogation revient rapidement : "Où se trouve La Réunion ?". Elle figure même parmi les questions les plus posées. Dans le best-of des questions figurent également : "Quelle est la langue officielle de La Réunion?" et "qui est le président de La Réunion?".

Un réel problème au XXIème siècle… à l’ère de l’info quasi immédiate… Il suffit pourtant simplement de taper La Réunion pour avoir accès à l'info, "La Réunion est une île de l'Ouest de l'océan Indien dans l'hémisphère sud ainsi qu'un département d'outre-mer français" précise le très apprécié Wikipédia.

Plus généralement le problème revient dès que l’on met le pied hors région (oui car nous sommes à la fois une région et un département). Et pas besoin d’aller bien loin. Il suffit par exemple de se rendre en métropole. Comme un mot magique, osez dire "je viens de La Réunion" et la remarque revient inlassablement "ah oui La Réunion, à côté des Antilles". Non La Réunion n’est pas dans les Caraïbes mais dans l’océan Indien et non ce n’est pas pareil !

Cela paraît pourtant évident mais force est de constater que la réalité est parfois autre. Loin de la rédaction l’idée de mettre tout le monde dans le même panier ou de donner des leçons, d'ailleurs merci à tous ceux qui savent situer notre péi sur un planisphère, mais il est quand même surprenant de constater un tel manque de connaissances. À ceux qui situent mal La Réunion sur une carte, on espère sincèrement que vous avez rêvé de nos paysages pendant les cours de géographie. Nous sommes prêts à vous accueillir entre Madagascar et l’île Maurice pour que vous partagiez la bonne parole…

bh / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com