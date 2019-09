Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Dans son rapport de 2019, l'association de défense de l'environnement Générations Futures s'est penchée sur les résidus de pesticides relevés sur les fruits et légumes consommés en métropole. D'après les chiffres d'une étude réalisée sur six années, plus de 65% des ananas présentent des résidus de pesticides. Des conclusions alarmantes qui inquiètent les consommateurs réunionnais car 46% des ananas qui se retrouvent sur les étals métropolitains proviennent de La Réunion, le plus gros exportateur. Dans notre département, le fruit est l'un des produits phares des marchés forains. Cetanou, plateforme péi en faveur de l'environnement, invite les consommateurs à signer "Stop Pesticides", une pétition pour alarmer sur les dangers des produits chimiques.

