BONJOUR - Voici les titres développés ce matin du 5 septembre



"L'illettrisme peut tuer" : près d'un Réunionnais sur quatre concerné

Près d'un Réunionnais sur quatre est en situation d'illettrisme. C'est le dernier constat - alarmant - relevé par l'INSEE en 2012 et qui ne bouge pas depuis 30 ans. Chez les jeunes le taux est 14,8%... contre 3,6% en métropole. Une différence qui fait froid dans le dos. Plus que jamais, la lutte contre l'illettrisme "est une priorité" déclamaient de concert la préfecture, le département, la région et le rectorat ce mercredi 4 septembre, alors que s'ouvrent les journées nationales d'action contre l'illettrisme du 8 au 15 septembre. Si les constats et les prises de conscience sont au rendez-vous, obtenir de vrais résultats est un défi aujourd'hui.

Illettrisme et analphabétisme : un quotidien compliqué

Ce mercredi 4 septembre 2019 ont été présentées les journées d'action contre l'illettrisme en France. Elles vont se tenir du dimanche 8 septembre au dimanche 15 septembre 2019. La préfecture, la région, le département et le rectorat ont présenté les actions à mener localement en préfecture. La Réunion se trouve en première ligne face à ce problème sociétal : près de 116 000 réunionnais seraient concernés. Comment concilier son quotidien quand on est illettré ou analphabète? Imaz Press s'est penché sur la question...

Une pétition contre les pesticides dans les ananas

Dans son rapport de 2019, Générations Futures s'est penché sur les résidus de pesticides relevé sur les fruits et légumes consommés en métropole. D'après les chiffres d'une analyse longue de 6 ans, il indique que plus de 65% des ananas présentent des résidus de pesticides. Cetanou, plateforme péi en faveur de l'environnement, invite les consommateurs à signer Stop Pesticides, une pétition pour alarmer sur les dangers des produits chimiques.

Trois tortues caouannes partis de La Réunion se retrouvent à Oman

Trois tortues caouannes sub-adultes suivies avec balise Argos par Kelonia et le Lacy se sont rejointes sur les côtes de Oman après plusieurs milliers de kilomètres de migration dont le suivi a démarré sur les côtes de la Réunion, annonce Kelonia. Elles sont parties à une date différente et ont suivi des parcours différents, avant de toutes se retrouver sur les côtes d'Oman.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée fraîche sur les hauteurs, ça chauffe sur le littoral

Pour ce jeudi 5 septembre Matante Rosina compte bien profiter du soleil pour se balader. Attention tout de même le temps va se couvrir sur l'ensemble l'île dans l'après-midi. La matinée sera fraîche sur les hauteurs, on relève 9 degrés à Takamaka et 14 petits degrés au Maido. Ça se réchauffe dans l'après-midi, en particulier sur le littoral où les maximales atteignent 26 degrés. Gare cependant aux averses sur les hauteurs.